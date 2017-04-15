بري استعان بـ “المقانق والخنزير»… والبطريرك الماروني “أحيا الستين» تشكّل الأيام القليلة التي ستلي انتهاء عطلة عيد الفصح في لبنان مؤشراً حاسماً لما إذا كانت مهلة الشهر التي “اشترتْها» القوى السياسية، بعد تعليق رئيس الجمهورية ميشال عون عمل البرلمان عشية التمديد لمجلس النواب، مجرّدَ “تأجيلٍ للأزمة» أو أنها فعلاً ستسمح بالاتفاق على قانون الانتخاب الجديد […] أقراء المزيد من المصدر