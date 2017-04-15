قررت مجموعة قنوات MBC إيقاف المذيعة المصرية رنا هويدي، بعد تغريدات نُشرت باسمها تسيء للمملكة العربية السعودية -بحسب ما أكده مصدر لصحيفة تواصل السعودية. وقال المصدر، إن “MBC” قامت بإيقاف المذيعة هويدي بعد تداول تغريدات مسيئة للمملكة على حسابها الرسمي بـ “تويتر”. من جهتها، نفت هويدي التي تقدم برنامج “حديث المساء” التغريدات المتداولة والمنسوبة لها، […] أقراء المزيد من المصدر