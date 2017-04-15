مقتل 11 أفغانيا بينهم نساء وأطفال بانفجار عبوة ناسفة على طريق فرعي بولاية هلمند أخبار قد تهمكالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةالداخلية السعودية: تم القبض في الشبكة الأولى على 12 متهماً منهم 7 سعوديين و3 سوريين بينهم امرأة ومتهمين آخرين (هندي وباكستانيجعجع لبري: لا أحب أن أدخل بجدل […] أقراء المزيد من المصدر