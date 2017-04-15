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‏المرصد السوري: 16 قتيلاً من أهالي كفريا والفوعة بتفجير استهدف حافلاتهم قرب حلب

Posted by on April 15, 2017 0 Comment

‏المرصد السوري: 16 قتيلاً من أهالي كفريا والفوعة بتفجير استهدف حافلاتهم قرب حلب أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالطب الشرعي يفجر مفاجأة عن منفذ تفجير الإسكندريةاحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلفيديو […] أقراء المزيد من المصدر

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