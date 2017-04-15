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‏توقيف شخصين يجندان “إرهابيين” في سان بطرسبورغ‏⁧‫

Posted by on April 15, 2017 0 Comment

‏توقيف شخصين يجندان “إرهابيين” في سان بطرسبورغ‏⁧‫ أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. ﻭﺳﻴﻨﺎﺀ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبه‏فوز المرشح […] أقراء المزيد من المصدر

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