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80 قتيلا ومصابا في خروج قطار هندي عن مساره

Posted by on April 15, 2017 0 Comment

لقي 32 شخصًا على الأقل مصرعهم، السبت (15 أبريل 22017)؛ إثر خروج قطار للركاب عن مساره بولاية “إندرا براديش” الهندية. وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن الحادث أدى- أيضا- إلى إصابة 50 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن 7 عربات من القطار خرجت عن القضبان واصطدمت بقطار آخر للبضائع كان يقف في الاتجاه الآخر. ونقلت […] أقراء المزيد من المصدر

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