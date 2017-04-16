ترأس الكاثوليكوس آرام الأول قداس عيد الفصح، في كاتدرائية الأرمن الارثوذكس في انطلياس، في حضور وزير السياحة اواديس كيدانيان، وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، السفير الأرميني سامويل مكردشيان، السفير الكاراباغي كارو كيبابجيان، الوزيرين السابقين ارتور ناظريان وابراهام ديدييان وعدد من الفاعليات الاجتماعية والمؤمنين. بعد القداس وجه آرام الأول رسالة الفصح بعنوان “نعيش ونشهد لقيامة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » آرام الأول أكد في قداس الفصح أهمية الوحدة والاستقرار: مع قانون انتخابي عادل ينصف كل الطوائف والكتل
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