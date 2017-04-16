أردوغان يتلقى تهاني عدد من رؤساء الدولة بالتصويت على تعديل الدستور. أردوغان يهنئ رئيس الوزراء التركي ب ‘الانتصار’ في الاستفتاء أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلبدنا […] أقراء المزيد من المصدر