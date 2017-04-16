جنبلاط: المرجعيات العالية متضايقة من الملاحظات العلنية.. مصادر لـ “الأنباء»: التلويح بحل مجلس النواب غير ممكن واحتمال مقاطعة المجلس واردة مشروع القانون التأهيلي على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا الأربعاء المقبل، هذا الشهر يفترض أن يكون حاسما، كما يرى الرئيس نبيه بري، فهناك صيغ تأهلت على غيرها، ويفترض أن تخضع للنقاش ليكون قطف الثمار في […] أقراء المزيد من المصدر