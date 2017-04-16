أخلت قوات الأمن الامريكية في مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك، اليوم الأحد، أحد مباني المطار الإدارية، بعد العثور على قنبلة. ولاحقا تبين أن القنبلة اليدوية التي عثر عليها داخل كيس بأحد المبان، لم يكن إلا مجسم تدريبي لقنبلة حقيقية. ووفقا لقناة “CBS New York”، فإن أمن المطار عثر على القنبلة في قاعة لموظفي الجمارك […] أقراء المزيد من المصدر