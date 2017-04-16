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إخلاء مبان بمطار كندي في نيويورك بسبب قنبلة

Posted by on April 16, 2017 0 Comment

أخلت قوات الأمن الامريكية في مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك، اليوم الأحد، أحد مباني المطار الإدارية، بعد العثور على قنبلة. ولاحقا تبين أن القنبلة اليدوية التي عثر عليها داخل كيس بأحد المبان، لم يكن إلا مجسم تدريبي لقنبلة حقيقية. ووفقا لقناة “CBS New York”، فإن أمن المطار عثر على القنبلة في قاعة لموظفي الجمارك […] أقراء المزيد من المصدر

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