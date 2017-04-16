أعلن الجيش الألماني اليوم الأحد، أن البحرية الألمانية أنقذت أمس السبت نحو 1200 مهاجر في عرض البحر المتوسط وأوصلتهم إلى إيطاليا. وأوضح الجيش الألماني، أن سفينة الإمداد الألمانية “راين” تلقت إشارة قبل ظهر أمس، من مركز الإنقاذ البحري في روما، بالتوجه إلى مهمة إنقاذ في منطقة تقع نحو 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة الليبية طرابلس، […] أقراء المزيد من المصدر