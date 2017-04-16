سبدر نيوز- شارك ألاف من المسيحيين في احتفالات عيد الفصح الأحد في كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس.وهذا أول فصح منذ إعادة افتتاح قبر المسيح، بحسب الأناجيل، أمام الزوار الشهر الماضي. وبلغت تكاليف ترميمه 3.7 ملايين دولار. احتشد مسيحيون من مختلف أنحاء العالم في كنيسة القيامة في القدس اليوم الأحد (16 أبريل 2017) للاحتفال […] أقراء المزيد من المصدر