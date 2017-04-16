أ.ف.ب: حزبا المعارضة الرئيسيان في #تركيا يعلنان أنهما سيطعنان في نتيجة الاستفتاء أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلبدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت 17 ناشطا من بينهم […] أقراء المزيد من المصدر
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