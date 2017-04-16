منذ أيام قليلة إحتفلت كوريا الشمالية بعرض عسكرى ضخم لذكرى مرور 105عام على ميلاد مؤسس البلاد “كيم إيل سونج” وفي نفس الوقت تظهر للعالم أحدث الأسلحة الجوية والبرية والبحرية التي تميزت بها كوريا وتريد أن يراها العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكة بعد المشادات الأخيرة بينهم وتكشف كوريا لما وصلت اليه من قوة وتقديم رهيب في […] أقراء المزيد من المصدر