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خبراء يحذرون.. العواقب الكارثية في حالة اندلاع حرب كورية ثانية

Posted by on April 16, 2017 0 Comment

مع تزايد حدة الاستفزازات بين أميركا وكوريا الشمالية، يخشى العالم وقوع حرب كورية ثانية؛ والتي ستكون نتائجها كارثية بوجود أسلحة كيميائية ونووية، وبتدخل عدة أطراف في هذه المعركة. ونشرت صحيفة “ستراتجيك كالتشر” مقالًا للكاتب دانيس هالبين حذّر خلاله من اندلاع حرب كورية ثانية لعدة أسباب تناولها في مقاله. وإلى نص المقال: هناك عدة حقائق يجب […] أقراء المزيد من المصدر

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