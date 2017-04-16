عاجل: 63.2% نسبة تأييد التعديلات الدستورية في #تركيا بعد فرز 25% من الأصوات أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزللبنان يصنع أول سيارة رياضية عربية.. سينتج منها […] أقراء المزيد من المصدر
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