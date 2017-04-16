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لهذه الاسباب لن ينتصر ترامب على كيم جونغ أون

Posted by on April 16, 2017 0 Comment

تميل الولايات المتحدة عادة إلى الاستخفاف بخصومها بما في ذلك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي يملك في الواقع عدة مزايا بالمقارنة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء ذلك في مقالة كتبها المحلل السياسي جوناثان كريستول خصيصا لقناة CNN. ويرى المؤلف أن الولايات المتحدة غالبا ما تفترض، بشكل خاطئ، أن “خصومها مجانين ويفتقدون للعقلانية […] أقراء المزيد من المصدر

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