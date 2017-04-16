تميل الولايات المتحدة عادة إلى الاستخفاف بخصومها بما في ذلك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي يملك في الواقع عدة مزايا بالمقارنة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء ذلك في مقالة كتبها المحلل السياسي جوناثان كريستول خصيصا لقناة CNN. ويرى المؤلف أن الولايات المتحدة غالبا ما تفترض، بشكل خاطئ، أن “خصومها مجانين ويفتقدون للعقلانية […] أقراء المزيد من المصدر