ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه لفيف من المطارنة والآباء، في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعقيلته ناديا، الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وزير الدولة لشؤون رئاسة […] أقراء المزيد من المصدر