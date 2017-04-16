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نصلي كي تدحرج الكتل السياسية والنيابية والحكومية الحجر عن القبر المحبوس فيه قانون الانتخابات

Posted by on April 16, 2017 0 Comment

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه لفيف من المطارنة والآباء، في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعقيلته ناديا، الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وزير الدولة لشؤون رئاسة […] أقراء المزيد من المصدر

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