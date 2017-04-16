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 وصول رئيس الجمهورية الى بكركي للمشاركة في قداس الفصح

Posted by on April 16, 2017 0 Comment

وصل منذ بعض الوقت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الصرح البطريركي في بكركي، ترافقه السيدة الاولى، حيث سيشارك بقداس الفصح. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر […] أقراء المزيد من المصدر

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