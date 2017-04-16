قال مسئولون، السبت، إن طفلا عمره خمسة أعوام توفى متأثرا بإصابته البالغة داخل مطعم دوار على قمة ناطحة سحاب فى وسط أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية. وانحشرت رأس الطفل حتى تهشمت بين جدار ثابت ومنضدة ثابتة داخل المطعم الذى يدور ببطء، وقالت شرطة أتلانتا فى بيان إن الأنظمة الآلية لمطعم (ذا صن دايال) أوقفت حركة […] أقراء المزيد من المصدر