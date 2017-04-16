‏مقتل اثنين وإصابة ثالث إثر إطلاق نار في لجنة تصويت تركية‏⁧‫ أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. ﻭﺳﻴﻨﺎﺀ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔعاجل: محاولة لاغتيال […] أقراء المزيد من المصدر