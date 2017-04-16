آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » ‏ جيش النصر يستهدف مطار حماة العسكري بأكثر من 40 صاروخ غراد، 

‏ جيش النصر يستهدف مطار حماة العسكري بأكثر من 40 صاروخ غراد، 

Posted by on April 16, 2017 0 Comment

‏‏ جيش النصر أنه استهدف مطار حماة العسكري بأكثر من 40 صاروخ غراد، أدت لخروج المطار عن الخدمة، حيث تم تدمير طائرة حربية وذخيرة وبرج مراقبة ومركز قيادة بداخله ضباط ايرانيون‬ شبكة شام أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانوفاة رئيس وزراء السويد الأسبق “توربيون فالدين” عن 90 […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com