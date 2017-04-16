‏‏ جيش النصر أنه استهدف مطار حماة العسكري بأكثر من 40 صاروخ غراد، أدت لخروج المطار عن الخدمة، حيث تم تدمير طائرة حربية وذخيرة وبرج مراقبة ومركز قيادة بداخله ضباط ايرانيون‬ شبكة شام أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانوفاة رئيس وزراء السويد الأسبق “توربيون فالدين” عن 90 […] أقراء المزيد من المصدر