جيش النصر أنه استهدف مطار حماة العسكري بأكثر من 40 صاروخ غراد، أدت لخروج المطار عن الخدمة، حيث تم تدمير طائرة حربية وذخيرة وبرج مراقبة ومركز قيادة بداخله ضباط ايرانيون شبكة شام أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانوفاة رئيس وزراء السويد الأسبق “توربيون فالدين” عن 90 […] أقراء المزيد من المصدر
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