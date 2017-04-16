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 68 طفلاً بين قتلى التفجير الذي استهدف حافلات الفوعة وكفريا

Posted by on April 16, 2017 0 Comment

68 طفلاً بين قتلى التفجير الذي استهدف حافلات الفوعة وكفريا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعامل يعثر على 100 ألف دولار في تلفاز قديم .. ماذا فعل بها؟احمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط […] أقراء المزيد من المصدر

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