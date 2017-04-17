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ألفا أسير يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام وهذه مطالبهم

Posted by on April 17, 2017 0 Comment

بدأ نحو ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، صباح الإثنين 17 أبريل/نيسان 2017، إضراباً مفتوحاً عن الطعام مطالبين بتحسين ظروف حياتهم الاعتقالية. قال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى (التابعة لمنظمة التحرير)، إن ما يزيد عن ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بمطالب “إنسانية وحياتية”. ووصف “قراقع”، “الإضراب” بـ”انتفاضة […] أقراء المزيد من المصدر

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