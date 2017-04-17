منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية وإظهاره سلوكيات غير متزنة، إضافة لتغييرات دولية هامة بدأ الحديث جديا عن قضية احتمالات نشوب حرب نووية. ويصف تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أنه بالرغم من انتهاء الحرب والباردة وتبدل الأوضاع عما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي، حيث عكفت إدارة الرئيس جيمي كارتر على إعداد خطط لمواجهة حرب […] أقراء المزيد من المصدر