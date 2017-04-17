أفادت أجهزة الشرطة والإطفاء، أن 12 شخصا أصيبوا بجروح، فجر اليوم الاثنين، بعد إلقاء مادة حارقة فى ملهى ليلى مكتظ، فى لندن، وسط تنامى الهجمات باستخدام الأسيد، فى العاصمة البريطانية. وقال المتحدث باسم أحد ألوية المطافئ، فى لندن، لوكالة “فرانس برس”، إن مادة غير معروفة أظهرت الاختبارات أنها “حمضية”، ألقيت فى ملهى “مانجل”، فى شرق […] أقراء المزيد من المصدر