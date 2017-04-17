قال الأمير البريطاني هاري لصحيفة تليجراف إنه سعى للحصول على استشارة نفسية عندما كان في أواخر العشرينيات لمساعدته في التعامل مع الأسى الذي أصابه جراء فقدان والدته الأميرة ديانا قبل أكثر من عقد على ذلك. وتوفيت ديانا في حادث تحطم سيارة في باريس عام 1997 عندما كان هاري يبلغ من العمر 12 عاما. وقال هاري […] أقراء المزيد من المصدر