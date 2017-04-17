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الأمير هاري يتحدث لأول مرة المأساة التي عاشها بعد مقتل والدته

Posted by on April 17, 2017 0 Comment

قال الأمير البريطاني هاري لصحيفة تليجراف إنه سعى للحصول على استشارة نفسية عندما كان في أواخر العشرينيات لمساعدته في التعامل مع الأسى الذي أصابه جراء فقدان والدته الأميرة ديانا قبل أكثر من عقد على ذلك. وتوفيت ديانا في حادث تحطم سيارة في باريس عام 1997 عندما كان هاري يبلغ من العمر 12 عاما. وقال هاري […] أقراء المزيد من المصدر

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