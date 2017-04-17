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التجمع الديموقراطي استنكر استهداف أهالي كفريا والفوعة

Posted by on April 17, 2017 0 Comment

استنكر “التجمع الوطني الديموقراطي”، “العملية الانتحارية التي استهدفت الحافلات التي تقل اهالي كفريا والفوعة الابرياء، من قبل الارهابيين التكفيريين في منطقة الراشدين في محافظة حلب”. وهنأ التجمع، في بيان، سوريا بعيد الجلاء، راجيا أن “تتحرر من الارهاب التكفيري، ويعم الأمن والأمان والاستقرار في ربوعها. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس […] أقراء المزيد من المصدر

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