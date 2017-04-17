وكالات – كسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرهان، ونجح بالحصول على توسيع كبير لسلطاته الرئاسية، بعد فوز مؤيدي الإصلاحات الدستورية التي يريدها، في الاستفتاء التاريخي الذي أجري، أمس، ومن شأنه أن يغير شكل النظام السياسي في البلاد ويعيد تعريف العلاقات مع الغرب. وأظهرت النتائج شبه النهائية فوز مؤيدي التعديلات الدستورية بنسبة 51.3 في المئة، […] أقراء المزيد من المصدر