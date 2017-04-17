وجه رئيس لجنة البيئة في “التجمع الوطني الديمقراطي” جورج قسطنطين العيناتي، كتابا مفتوحا إلى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، ناشدهم فيه “اتخاذ الإجراءات التي تكفل وضع حد للكارثة التي حلت بطبيعة الكورة وبيئتها، نتيجة تشويه مصانع اسمنت شكا لها”، مؤكدا انه “إذا استمر الوضع في الكورة على ما هو عليه، فإن ذلك ينذر بتدمير اخضرار لبنان والقضاء على الحياة الإنسانية فيه”.

وجاء في الكتاب: “أنقل إلى فخامتكم ودولتكم عبر هذا الكتاب الواقع المأساوي الذي نعيشه في الكورة، آملا من حضرتكم اتخاذ الإجراءات التي تكفل وضع حد لهذه الكارثة التي حلت بأهل الكورة وطبيعتها، فقد شوهت شركات شكا طبيعة الكورة الجغرافية واعتدت على بيئتها وأزالت جبال واجهتها البحرية بشكل لم يحدث في أي مكان آخر من العالم. فقد أقامت مقالع على مسافة كيلومترات طويلة فوق الينابيع التي شحت وفوق شلال الشرفة الذي أزيل من الوجود، وفوق شرايين المياه الجوفية التي تغذي أهم بحيرة مياه جوفية في الشرق. مقالع تعمل فيها مئات الجرافات والشاحنات، أزالت مئات ملايين الأطنان من تراب الكورة، ترتكب فيها جميع أشكال المخالفات بدءا من رمي الأتربة والصخور من ارتفاعات شاهقة تصل إلى أكثر من مئة متر ما يشكل موجات من الغبار الناعم تنتقل مع الرياح الجنوبية الغربية إلى أقراء المزيد من المصدر