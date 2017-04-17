حذر خبراء ومحللون سياسيون من أن تتحول كوريا الشمالية إلى مقبرة لملايين الجثث إذا ما تصاعدت الأزمة بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية إلى حرب نووية. وأوضحت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن زعيم كوريا الشمالية لن يكون لديه خيار سوى الرد العسكري في حال مبادرة الولايات المتحدة بتنفيذ ضربة وقائية لبلاده وهو ما سيسفر عن ملايين […] أقراء المزيد من المصدر