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تحذيرات من تحول كوريا الشمالية لمقبرة جماعية لملايين البشر

Posted by on April 17, 2017 0 Comment

حذر خبراء ومحللون سياسيون من أن تتحول كوريا الشمالية إلى مقبرة لملايين الجثث إذا ما تصاعدت الأزمة بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية إلى حرب نووية. وأوضحت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن زعيم كوريا الشمالية لن يكون لديه خيار سوى الرد العسكري في حال مبادرة الولايات المتحدة بتنفيذ ضربة وقائية لبلاده وهو ما سيسفر عن ملايين […] أقراء المزيد من المصدر

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