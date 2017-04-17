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  رئيس كوريا الشمالية يوجه رسالة خاصة لـ بشار الأسد.. وهجوم نارى على أمريكا

Posted by on April 17, 2017 0 Comment

بعث رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين بعد التهديدات الأمريكية الأخيرة، أدان فيها الهجوم الصاروخي للولايات المتحدة على سوريا. وقال رئيس كوريا الشمالية للأسد إن أمريكا قامت “بعمل غزو متهور” على سوريا. وأعرب كيم في الرسالة عن “دعمه وتضامنه مع دمشق لتحقيق العدالة التي تتمسك بها الحكومة […] أقراء المزيد من المصدر

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