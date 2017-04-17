زحلة: تجمّع زهاء 100 شخص من أقارب المغدور طلال العوض أمام محلاّت والد القاتل م.ي. في قبّ الياس وقاموا بتكسيرها وعمل الجيش على تفريقهم أخبار قد تهمكعامل يعثر على 100 ألف دولار في تلفاز قديم .. ماذا فعل بها؟ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 ﻋﺎﻡعاجل: مسلحون يطلقون النار على الشرطة شمال […] أقراء المزيد من المصدر