أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هوانغ كيو-اهن الإثنين 17 أبريل/نيسان 2017 أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على نشر مبكر لمنظومة “ثاد” الدفاعية بعد محادثات مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. وقال هوانغ الذي يشغل كذلك منصب رئيس البلاد بالوكالة في مؤتمر صحافي مشترك مع بنس “اتفقنا على تعزيز جاهزية التحالف بين جمهورية كوريا الجنوبية […] أقراء المزيد من المصدر