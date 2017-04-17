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‏سقوط قذيفتي هاون على حي “التجارة” السكني شرق دمشق ‏⁧‫

Posted by on April 17, 2017 0 Comment

‏سقوط قذيفتي هاون على حي “التجارة” السكني شرق مدينة دمشق ما تسبب بإصابة 12 شخصاً‏⁧‫ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانلبنان استذكر ثورة 14 مارس بلا “ثوّارٍ» … افترقوا في “عزّ الصراع»احمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 201612 قتيلاً في حوادث إطلاق نار […] أقراء المزيد من المصدر

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