سقوط قذيفتي هاون على حي “التجارة” السكني شرق مدينة دمشق ما تسبب بإصابة 12 شخصاً أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانلبنان استذكر ثورة 14 مارس بلا “ثوّارٍ» … افترقوا في “عزّ الصراع»احمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 201612 قتيلاً في حوادث إطلاق نار […] أقراء المزيد من المصدر
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