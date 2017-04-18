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ترامب يستعد لتوقيع مرسوم حول منح التأشيرات للموظفين المؤهلين

Posted by on April 18, 2017 0 Comment

من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء مرسوما جديدا يعيد النظر في كيفية منح تأشيرات دخول للموظفين المؤهلين، في محاولة لتطبيق شعاره المعروف “اشتر أمريكيا ووظف أمريكيا». وعلى غرار المراسيم الأخرى التي سبق وأن وقعها ترامب، فإن هذا المرسوم لا يعدو كونه طلب مقترحات من وزارات عدة لها علاقة بهذا الشأن، أكثر […] أقراء المزيد من المصدر

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