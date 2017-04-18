قال مسؤول بوزارة الداخلية الليبية اليوم الثلاثاء، إن صيادين ليبيين عثروا على جثث 28 مهاجراً غير شرعي لقوا حتفهم جراء العطش والجوع فيما يبدو بعد أن تعطل قاربهم قبالة ساحل مدينة صبراتة. وليبيا هي نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين الآملين في الوصول إلى أوروبا بحراً منذ انزلاقها إلى الفوضى عقب سقوط معمر القذافي في 2011. وعبر […] أقراء المزيد من المصدر