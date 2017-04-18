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خطة ترامب لإزاحة الأسد.. الأمريكيون أبلغوا الروس عن 3 خيارات إحداها مصير القذافي.. 

Posted by on April 18, 2017 0 Comment

خطة ترامب لإزاحة الأسد.. الأمريكيون أبلغوا الروس عن 3 خيارات إحداها مصير القذافي.. فكيف سينفذونها؟ منذ 1 من الساعات | تم التحديث منذ -48 من الدقائق ترجمة هافينغتون بوست عربي هل يمكن للتهديد بتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب أن يقنع الرئيس السوري بشار الأسد بالتخلي عن السلطة؟ ماذا عن ضمان أمنه في المنفى؟ هذه المقترحات […] أقراء المزيد من المصدر

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