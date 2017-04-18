خطة ترامب لإزاحة الأسد.. الأمريكيون أبلغوا الروس عن 3 خيارات إحداها مصير القذافي.. فكيف سينفذونها؟ منذ 1 من الساعات | تم التحديث منذ -48 من الدقائق ترجمة هافينغتون بوست عربي هل يمكن للتهديد بتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب أن يقنع الرئيس السوري بشار الأسد بالتخلي عن السلطة؟ ماذا عن ضمان أمنه في المنفى؟ هذه المقترحات […] أقراء المزيد من المصدر