آخر الأخبار
Home » غرائب » شنق نفسه عن طريق الخطأ!.. مأساة بمسرحية تُجسِّد الساعات الأخيرة للمسيح تقضي على حياة رجل

شنق نفسه عن طريق الخطأ!.. مأساة بمسرحية تُجسِّد الساعات الأخيرة للمسيح تقضي على حياة رجل

Posted by on April 18, 2017 0 Comment

تحقق الشرطة المكسيكية في واقعة موت شنيعة لرجلٍ يبلغ من العمر 23 عاماً، قام بشنق نفسه عن طريق الخطأ أثناء أدائه دورَ يهوذا في مسرحية بمناسبة عيد الفصح، تمثّل الأحداث التي عاشها المسيح بين العشاء الأخير وصولاً إلى صلبه، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل“ البريطانية ، الإثنين 17 أبريل/نيسان 2017. إعلان وحاول المُشاهدون المذعورون […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com