تحقق الشرطة المكسيكية في واقعة موت شنيعة لرجلٍ يبلغ من العمر 23 عاماً، قام بشنق نفسه عن طريق الخطأ أثناء أدائه دورَ يهوذا في مسرحية بمناسبة عيد الفصح، تمثّل الأحداث التي عاشها المسيح بين العشاء الأخير وصولاً إلى صلبه، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل“ البريطانية ، الإثنين 17 أبريل/نيسان 2017. إعلان وحاول المُشاهدون المذعورون […] أقراء المزيد من المصدر
Home » غرائب » شنق نفسه عن طريق الخطأ!.. مأساة بمسرحية تُجسِّد الساعات الأخيرة للمسيح تقضي على حياة رجل
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