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عاجل: إصابة 3أشخاص فى إطلاق نار بولاية كاليفورينا

Posted by on April 18, 2017 0 Comment

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: إصابة 3أشخاص فى إطلاق نار بولاية كاليفورينا أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمالافراج عن 3 أشخاص أوقفهم الجيش أمس في الشيخ محمدمسلح يحتجز 3 سعوديات ويطلق النار على الشرطة في السعوديةتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في […] أقراء المزيد من المصدر

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