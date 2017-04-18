أعلن المكتب الإعلامي للأمين العام للدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات، أن لديه معلومات وصفها بالدقيقة عن اعتقال أبو بكر البغدادي زعيم “داعش الإرهابي” شمال سوريا. وقال بيان للمكتب على موقع الإنترنت، إن الاعتقال المحتمل جرى نتيجة عملية رصد قامت بها “الاستخبارات السورية والروسية”، وإنها جاءت عقب مغادرة “البغدادي” القسرية لمدينة الموصل العراقية نتيجة مطاردة قوات الحشد […] أقراء المزيد من المصدر