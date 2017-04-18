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عاجل: بدأت قافلة التهجير الخامسة من حي الوعر بمدينة حمص التحرك 

Posted by on April 18, 2017 0 Comment

عاجل: بدأت قافلة التهجير الخامسة من حي الوعر بمدينة حمص التحرك قبل قليل باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في […] أقراء المزيد من المصدر

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