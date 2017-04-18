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عاجل: تدمير دبابة ” تي 72″ على جبهات القابون شرق العاصمة دمشق

Posted by on April 18, 2017 0 Comment

عاجل: تدمير دبابة ” تي 72″ على جبهات حي القابون شرق العاصمة دمشق، وقتل وجرح عدد من عناصر الأسد أخبار قد تهمكﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. ﻭﺳﻴﻨﺎﺀ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔالسلطات تعلن فرض حظر التجول على اللاجئين السوريين في بلدتي القاع ورأس بعلبك لمدة 72 ساعةطبيب فرنسي يكشف عن أمل جديد لمرضى السكريأميركا تعدم […] أقراء المزيد من المصدر

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