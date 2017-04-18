عاجل: شرطة بنسلفانيا تعلن مقتل ” #قاتل_الفيسبوك_الهارب ” بعد إطلاقه النار على نفسه خلال مطاردة لعناصر الشرطة له أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهفيديو.. أمريكا تفرج عن مقطع فيديو لتجارب نووية سرية قبل 50 سنةروسيا تطلق […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: شرطة بنسلفانيا تعلن مقتل قاتل الفيسبوك الهارب
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!