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عاجل من فرنسا: توقيف شخصين يشتبه بتخطيطهما لهجوم في  مرسيليا 

Posted by on April 18, 2017 0 Comment

عاجل.. السلطات الفرنسية توقف شخصين يشتبه بتخطيطهما لهجوم في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. ﻭﺳﻴﻨﺎﺀ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔعاجل: […] أقراء المزيد من المصدر

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