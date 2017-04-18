أيام شهر قانون الانتخاب تتناقص، ومركز الاتصالات بلا بركة، ورغم التمنيات المتبادلة في الاعياد والابتسامات التي تسبق اللقاءات، ما زالت المراوحة هي العنوان. الحكومة التي شكلت لجنة وزارية لبحث قانون الانتخاب ما زالت جلساتها المفترضة ان تكون مفتوحة، مقفلة، ولم يبرز ما يوحي بأن حكومة الرئيس سعد الحريري ستجتمع اليوم وفق ما هو مفترض، وقد […] أقراء المزيد من المصدر