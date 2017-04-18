أقرت مدرسة داخلية أميركية أخيراً بوقوع حوادث اعتداء جنسي وتحرش على طلاب، وصلت إلى حد الاغتصاب، مِن قِبَل بعض المدرسين، وذلك قبل نحو 6 عقود، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية مؤخراً. ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، عن مدرسة “تشويت روزماري هول” للنخبة في كونيتيكت، أن ما لا يقل عن 12 معلماً سابقاً قد تحرَّشوا […] أقراء المزيد من المصدر