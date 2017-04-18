انضم نجم كرة القدم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتردد على المغرب بكثرة في عطله، إلى عائلته التي تقيم في مراكش منذ بضعة أيام. هداف ريال مدريد الإسباني ظهر في مدينة مراكش من جديد، إذ أقام في فندق Savoy بالمدينة الحمراء، كما يُظهر فيديو نُشر على فيسبوك الجمعة 14 أبريل/نيسان، من قبل الفندق وأعيد نشره […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » كريستيانو رونالدو يعود إلى مراكش.. وحديثٌ عن افتتاحه مشاريع في المغرب
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!