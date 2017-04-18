توعدت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، بضربة استباقية نووية على أى عمل عسكرى أمريكى ضدها. وقال نائب وزير الخارجية الكورى الشمالى هان سونج ريول، وفق ما نشرته وكالة “يونهاب” الكورية، إن بلاده ستجرى مزيدا من الاختبارات الصاروخية فى كل أسبوع وكل شهر وكل عام. وأوضح أن بيونج يانج ستقوم بهجوم استباقى نووى إذا خططت واشنطن […] أقراء المزيد من المصدر