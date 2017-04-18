أعلن التحالف العربي، الذي تقودة المملكة العربية السعودية في اليمن، مقتل 4 ضباط و8 ضباط صف من القوات السعودية في سقوط مروحية عسكرية في محافظة مأرب اليمنية، وذكرت ذلك قناة “العربية»، مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن يجري حاليا تحقيق في الحادث. أعلن التحالف العربي، الذي تقودة المملكة العربية السعودية في اليمن، مقتل 4 ضباط و8 […] أقراء المزيد من المصدر